Лікар визнав свою провину у смерті зірки серіалу «Друзі» Метью Перрі від передозування

Лікар Марк Чавес визнав свою провину в організації незаконної схеми поширення антидепресанта кетаміну.

Лікар Марк Чавес, якого обвинувачують у смерті голлівудського актора Метью Перрі від передозування наркотиками, визнав себе винним. Про це повідомляє BBC.

У федеральному суді Лос-Анджелеса 54-річний лікар визнав свою провину в організації незаконної схеми поширення антидепресанта кетаміну.

Чавес зізнався, що організував поставки препарату для свого колеги, який безпосередньо передавав кетамін зірці серіалу «Друзі».

Особистий асистент актора за кілька тижнів до його смерті отримав від двох лікарів партію антидепресанту на суму у 50 тисяч доларів. Після розтину виявилося, що Перрі став жертвою гострої реакції організму на надмірне вживання кетаміну.

Наразі його звільнили під заставу до винесення вироку 2 квітня 2025 року. Він погодився співпрацювати зі слідством, здав свій паспорт і докторську ліцензію.

Навіть попри визнання провини, лікарю загрожує доволі суворе покарання. Суд може призначити йому тюремне ув'язнення терміном до 10 років.

Чавес є одним із п’яти людей, яких обвинувачують у смерті Перрі. Крім нього, фігурантами справи також є лікар Сальвадор Пласенсія, наркодилерка Джасвін Сангха, особистий асистент Перрі Кеннет Івамаса, а також знайомий актора Ерік Флемінг. Усіх їх звинуватили в змові для розповсюдження кетаміну, їм загрожує покарання від 10 років до довічного увʼязнення.

Нагадаємо, що 54-річний Меттью Перрі був знайдений мертвим у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Пізніше стала відома причина смерті зірки серіалу «Друзі».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.