Практика судів
  1. У світі

Лікар визнав свою провину у смерті зірки серіалу «Друзі» Метью Перрі від передозування

14:39, 3 жовтня 2024
Лікар Марк Чавес визнав свою провину в організації незаконної схеми поширення антидепресанта кетаміну.
Лікар визнав свою провину у смерті зірки серіалу «Друзі» Метью Перрі від передозування
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Лікар Марк Чавес, якого обвинувачують у смерті голлівудського актора Метью Перрі від передозування наркотиками, визнав себе винним. Про це повідомляє BBC.

У федеральному суді Лос-Анджелеса 54-річний лікар визнав свою провину в організації незаконної схеми поширення антидепресанта кетаміну.

Чавес зізнався, що організував поставки препарату для свого колеги, який безпосередньо передавав кетамін зірці серіалу «Друзі».

Особистий асистент актора за кілька тижнів до його смерті отримав від двох лікарів партію антидепресанту на суму у 50 тисяч доларів. Після розтину виявилося, що Перрі став жертвою гострої реакції організму на надмірне вживання кетаміну.

Наразі його звільнили під заставу до винесення вироку 2 квітня 2025 року. Він погодився співпрацювати зі слідством, здав свій паспорт і докторську ліцензію.

Навіть попри визнання провини, лікарю загрожує доволі суворе покарання. Суд може призначити йому тюремне ув'язнення терміном до 10 років.

Чавес є одним із п’яти людей, яких обвинувачують у смерті Перрі. Крім нього, фігурантами справи також є лікар Сальвадор Пласенсія, наркодилерка Джасвін Сангха, особистий асистент Перрі Кеннет Івамаса, а також знайомий актора Ерік Флемінг. Усіх їх звинуватили в змові для розповсюдження кетаміну, їм загрожує покарання від 10 років до довічного увʼязнення.

Нагадаємо, що 54-річний Меттью Перрі був знайдений мертвим у своєму будинку в Лос-Анджелесі. 

Пізніше стала відома причина смерті зірки серіалу «Друзі».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд звернув увагу на відмінність погоджувальної та дозвільної процедур розміщення реклами в місті Києві

Відмінність погоджувальної та дозвільної процедур розміщення реклами у Києві – позиція Верховного Суду.

Управління поліції провело службове розслідування щодо рішення суду та встановило, що суддя неправомірно закрив справу

Вища рада правосуддя не зрозуміла, що та навіщо зробила поліція і повернула документи заявнику.

Суддя у США заблокував каліфорнійський закон про заборону відео з політичними дипфейками, посилаючись на захист пародій конституцією

У Каліфорнії намагалися законом заборонити відео дипфейками на політиків, але суддя назвав цей закон «тупим інструментом, який перешкоджає гумористичному висловлюванню та неконституційно пригнічує вільний і необмежений обмін думками».

Кримінальні справи про самовільне залишення військової частини навіть не відкриватимуть – Федір Веніславський анонсував законопроект

У Комітеті з нацбезпеки опрацьовують законопроект, за яким стосовно військовослужбовців, що добровільно повернуться на службу, навіть не відкриватимуть кримінальні провадження по СЗЧ.

В Україні з’явиться повноцінний суд присяжних – Верховній Раді рекомендують схвалити законопроект

Комітет ВР з питань правової політики через 4 роки повернувся до законопроекту про суд присяжних та рекомендував прийняти його за основу.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду
  • Олександр Дзюба
    Олександр Дзюба
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва