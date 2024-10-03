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Управління поліції провело службове розслідування щодо рішення суду та встановило, що суддя неправомірно закрив справу

15:16, 3 жовтня 2024
Вища рада правосуддя не зрозуміла, що та навіщо зробила поліція і повернула документи заявнику.
Управління поліції провело службове розслідування щодо рішення суду та встановило, що суддя неправомірно закрив справу
Джерело фото - vycherpno.ck.ua
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Вища рада правосуддя 1 жовтня залишила без розгляду лист Головного управління Національної поліції в Черкаській області, до якого були долучені результати службового розслідування щодо закриття одним з районних судів Черкаської області справи про адміністративне правопорушення.

Як зазначено у рішенні ВРП, 20 вересня 2024 року до Ради правосуддя надійшли результати службового розслідування поліції щодо закриття у липні цього року Христинівським районним судом Черкаської області справи про адміністративне правопорушення за ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння) Кодексу про адміністративні правопорушення.

У матеріалах службового розслідування було зазначено, що під час розгляду справи за ст. 130 щодо водія автомобіля «Жигулі» Олександра С., Христинівський райсуд порушив норми законодавства, що призвело до звільнення правопорушника від відповідальності.

У свою чергу Рада правосуддя повідомила, що не зовсім зрозуміло, відносно кого поліція проводила службове розслідування, адже прізвище судді взагалі на згадувалося у матеріалах поліції – там було зазначено лише номер справи.

Як виявилося, 17 липня 2024 року суддя Христинівського райсуду Черкаської області Михайло Орендарчук дійсно розглянув протокол за ст. 130, складений відносно громадянина Олександра С. та за результатами судового розгляду постановив закрити справу з причини відсутності складу адміністративного правопорушення.

Справа в тому, що патрульна поліція надала суду лише фрагментарний відеозапис з нагрудної камери, з якого незрозуміло, чи дійсно Олександр С. перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Крім того, у ВРП звернули увагу, що відносно дій судді може бути подана дисциплінарна скарга, а проведення поліцією службового розслідування щодо судді не передбачене законодавством.

При цьому зі змісту листа Управління поліції та тексту висновку виявилося неможливим встановити, у чому конкретно полягає неналежна поведінка судді Христинівського райсуду, оскільки «обґрунтування має загальний та абстрактний характер».

Відтак, Вища рада правосуддя ухвалила залишити без розгляду лист Управління Національної поліції в Черкаській області та повернути його заявнику.

Автор В’ячеслав Хрипун

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ВРП

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