Управление полиции провело служебное расследование относительно решения суда и установило, что судья неправомерно закрыл дело

Высший совет правосудия не понял, что и зачем сделала полиция и вернула документы заявителю.

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Высший совет правосудия 1 октября оставил без рассмотрения письмо Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, к которому были добавлены результаты служебного расследования относительно закрытия одним из районных судов Черкасской области дела об административном правонарушении.

Как отмечено в решении ВСП, 20 сентября 2024 года в Совет правосудия поступили результаты служебного расследования полиции касательно закрытия в июле этого года Христиновским районным судом Черкасской области дела об административном правонарушении по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения) Кодекса об административных правонарушениях.

В материалах служебного расследования было отмечено, что при рассмотрении дела по ст. 130 в отношении водителя автомобиля "Жигули" Александра С., Христиновский райсуд нарушил нормы законодательства, что привело к освобождению правонарушителя от ответственности.

В свою очередь, Совет правосудия сообщил, что не совсем понятно, в отношении кого полиция проводила служебное расследование, ведь фамилия судьи вообще не упоминалась в материалах полиции – там был указан только номер дела.

Как оказалось, 17 июля 2024 года судья Христиновского райсуда Черкасской области Михаил Орендарчук действительно рассмотрел протокол по ст. 130, составленный в отношении гражданина Александра С., и по результатам судебного разбирательства постановил закрыть дело по причине отсутствия состава административного правонарушения.

Дело в том, что патрульная полиция предоставила суду лишь фрагментарную видеозапись с нагрудной камеры, из которой непонятно, действительно ли Александр С. находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в ВСП обратили внимание, что относительно судьи может быть подана дисциплинарная жалоба, но проведение полицией служебного расследования в отношении судьи не предусмотрено законодательством.

При этом из содержания письма Управления полиции и выводов служебного расследования оказалось невозможным установить, в чем конкретно заключается неподобающее поведение судьи Христиновского райсуда, поскольку «обоснование носит общий и абстрактный характер».

В итоге, Высший совет правосудия принял решение оставить без рассмотрения письмо Управления Национальной полиции в Черкасской области и вернуть его заявителю.

Автор Вячеслав Хрипун

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