Судья в США заблокировал калифорнийский закон о запрете видео с политическими дипфейками, ссылаясь на защиту пародий конституцией.

Федеральный судья в Калифорнии заблокировал закон, ограничивающий использование измененных политических «дипфейков» через две недели после того, как губернатор штата Гэвин Ньюсом подписал законопроект. Как отмечает Politico, это решение является ударом по попыткам ведущих демократов штата обуздать обманчивый контент в социальных сетях перед днем ​​президентских выборов в США.

Крис Кольс, известный как «Мистер Рейган» на X, подал в суд, чтобы помешать государству выполнять закон после того, как опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом видео рекламы кампании Камалы Харрис на сайте социальных сетей. Он утверждал, что видео защищено Первой поправкой, поскольку это пародия.

Судья с этим согласился.

«Большая часть закона действует как молоток, а не как скальпель», – написал старший окружной судья США Джон А. Мендес, назвав его «тупым инструментом, препятствующим юмористическому высказыванию и неконституционно подавляющим свободный и неограниченный обмен мнениями». Он выделил исключение для «ненадлежащей» части закона, которая требует устного раскрытия измененного содержимого только в аудиозаписях.

Представительница Гевина Ньюсома заявила, что офис губернатора «уверен», что суды поддержат способность Калифорнии регулировать дипфейки. А закон разумен и согласуется с аналогичной мерой по ограничению дипфейков, принятой в Алабаме.

«Глубокие фейки угрожают честности наших выборов, и эти новые законы защищают нашу демократию, сохраняя свободу слова» - отметила спикер.

Крис Кольс впервые опубликовал видео в июле. Ролик имитирует голос Камалы Харрис и говорит, что она олицетворяет «наибольшее разнообразие». Этим видео поделился владелец X Илон Маск, что вызвало публичную критику Ньюсома, пообещавшего запретить такую ​​практику. После того, как Ньюсом подписал закон в прошлом месяце, Илон Маск поиздевался над ним, перепостив видео на X и написав: «Губернатор Калифорнии только что признал это видео-пародию незаконным в нарушение Конституции Соединенных Штатов».

Сейчас у него более 52 миллионов просмотров.

После решения суда Илон Маск отметил в сообщении X: «Неконституционный закон Калифорнии, нарушающий вашу свободу слова, был заблокирован судом. Ура!»

Автор: Наталья Мамченко

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