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Суддя у США заблокував каліфорнійський закон про заборону відео з політичними дипфейками, посилаючись на захист пародій конституцією

15:13, 3 жовтня 2024
У Каліфорнії намагалися законом заборонити відео дипфейками на політиків, але суддя назвав цей закон «тупим інструментом, який перешкоджає гумористичному висловлюванню та неконституційно пригнічує вільний і необмежений обмін думками».
Суддя у США заблокував каліфорнійський закон про заборону відео з політичними дипфейками, посилаючись на захист пародій конституцією
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Федеральний суддя у Каліфорнії заблокував закон, що обмежує використання змінених політичних «дипфейків», через два тижні після того, як губернатор штату Гевін Ньюсом підписав законопроект. Як зазначає Politico, це рішення є ударом по спробах провідних демократів штату приборкати оманливий контент у соціальних мережах перед днем президентських ​​виборів у США.

Кріс Кольс, відомий як «Містер Рейган» на X, подав до суду, щоб перешкодити державі виконувати закон після того, як опублікував згенероване штучним інтелектом відео реклами кампанії Камали Гарріс на сайті соціальних мереж. Він стверджував, що відео захищене Першою поправкою, оскільки це пародія.

Суддя з цим погодився.

«Більша частина закону діє як молоток, а не як скальпель», – написав старший окружний суддя США Джон А. Мендес, назвавши його «тупим інструментом, який перешкоджає гумористичному висловлюванню та неконституційно пригнічує вільний і необмежений обмін думками». Він виділив виняток для «ненадмірно обтяжливої» частини закону, яка вимагає усного розкриття зміненого вмісту лише в аудіозаписах.

Речниця Гевіна Ньюсома заявила, що офіс губернатора «впевнений», що суди підтримають здатність Каліфорнії регулювати дипфейки. А закон є розумним і узгоджується з аналогічним заходом щодо обмеження дипфейків, ухваленим в Алабамі.

«Глибокі фейки загрожують чесності наших виборів, і ці нові закони захищають нашу демократію, зберігаючи свободу слова» - зазначила речниця.

Кріс Кольс вперше опублікував відео в липні. Ролик імітує голос Камали Гарріс і говорить, що вона втілює «найбільшу різноманітність». Цим відео поділився власник X Ілон Маск , що викликало публічну критику Ньюсома, який пообіцяв заборонити таку практику. Після того, як Ньюсом підписав закон минулого місяця, Ілон Маск познущався з нього, перепостивши відео на X і написавши: «Губернатор Каліфорнії щойно визнав це відео-пародію незаконним у порушення Конституції Сполучених Штатів».

Зараз у нього понад 52 мільйони переглядів.

Після рішення суду Ілон Маск зазначив в дописі X : «Неконституційний закон Каліфорнії, який порушує вашу свободу слова, був заблокований судом. Ура!»

Автор: Наталя Мамченко

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Суддя у США заблокував каліфорнійський закон про заборону відео з політичними дипфейками, посилаючись на захист пародій конституцією

У Каліфорнії намагалися законом заборонити відео дипфейками на політиків, але суддя назвав цей закон «тупим інструментом, який перешкоджає гумористичному висловлюванню та неконституційно пригнічує вільний і необмежений обмін думками».

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