У стані сп’яніння спричинив ДТП із двома загиблими, — суд переглянув вирок жителю Хмельниччини

Адвокат просив пом’якшити вирок чоловіку, який нетверезий влаштував аварію із загиблими.

Хмельницький апеляційний суд залишив без змін вирок місцевого суду, яким 56-річного шепетівчанина визнано винним у смертельній автоаварії, вчиненій у стані алкогольного сп’яніння. Апеляційні скарги захисника обвинуваченого та представника страхової компанії – залишив без задоволення. Про це повідомляє пресслужба суду.

Відтак винуватець ДТП відбуватиме визначене покарання у виді 9 років 6 місяців ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 10 років. Також він має сплатити на користь потерпілих загалом 2 541 971 гривню моральної шкоди.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 1 вересня 2023 року близько 21:00 між м. Шепетівка та с. Кам’янка Шепетівського району. Нетверезий водій «Citroen C-Crosser» на заокругленій ділянці дороги зі швидкістю 120 км/год виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «ВАЗ 21099», у який опісля в’їхав ще й «Ford Escape», що рухався позаду.

Унаслідок автотрощі загинуло подружжя з Житомирщини. 29-річна жінка та 34-річний чоловік були пасажирами ВАЗу. 45-річний водій цього легковика отримав небезпечні для життя тяжкі тілесні ушкодження.

Постраждав також 35-річний пасажир «Citroen». У нього медики діагностували тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину та заявлені позовні вимоги про відшкодування моральної шкоди. Попросив вибачення у потерпілих.

Дослідивши докази у справі, Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області визнав доведеною вину водія «Citroen» у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинили загибель двох потерпілих, ще двом – заподіяло тяжке та середньої тяжкості тілесні ушкодження (частина 4 статті 286-1 Кримінального кодексу України).

Захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу на вирок: просив його змінити та пом’якшити покарання підзахисному. Вказав, зокрема, що місцевий суд не повною мірою врахував такі обставини, як його співпрацю зі слідством, позитивну характеристику за місцем роботи, визнання усіх претензій, як майнового, так і морального характеру, щире вибачення перед потерпілими, стан здоров`я, те, що він раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, злочин вчинив з необережності, виховав належним чином сина, який захищає Україну з початку збройної агресії російської федерації.

Представник страхової компанії в апеляційній скарзі просив скасувати вирок частково та відмовити у задоволенні позовних вимог двох потерпілих до НАСК «Оранта» про стягнення страхового відшкодування у зв`язку із втратою годувальника та ще одному – в частині стягнення майнової шкоди за пошкоджений транспортний засіб.

Колегія суддів ХАС констатувала, що покарання у виді позбавлення волі у середніх межах санкції частини 4 статті 286-1 КК України, з додатковим покаранням у виді позбавлення права керувати транспортними засобами у максимальній межі, яке призначив місцевий суд, відповідає вимогам закону, а обставини, на які вказав захисник, суд ретельно вивчив та проаналізував при визначенні виду й міри покарання.

«Під час апеляційного розгляду колегією суддів не знайдено підстав для пом`якшення покарання обвинуваченому, у тому числі застосування до нього положень ст. 69 КК України. Жодний із наведених в апеляційній скарзі стороною захисту доводів, як то щире вибачення перед потерпілими, наявність позитивної характеристики, вчинення злочину з необережності та те, що обвинувачений раніше до кримінальної відповідальності не притягувався не можуть виправдати протиправні дії обвинуваченого, вчинені ним у стані алкогольного сп`яніння, який, достовірно знаючи про відповідні заборони, сів за кермо та піддав небезпеці як себе, так і інших осіб», – зазначив апеляційний суд.

Апеляційні вимоги страхової компанії в частині вирішення цивільного позову потерпілих колегія судів також визнала необґрунтованими.

З ухвалою апеляційного суду у справі № 688/5099/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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