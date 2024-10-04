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В Киеве мужчина застрял между двумя гаражами, пришлось вызвать спасателей — фото

07:18, 4 октября 2024
В столице спасли человека, который застрял между гаражами в очень узком проходе и выбраться оттуда не мог.
В Киеве мужчина застрял между двумя гаражами, пришлось вызвать спасателей — фото
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В ночь на 3 октября на улице Владимирской в ​​Голосеевском районе Киева спасатели вытащили из «ловушки» мужчину, который застрял между гаражами и находился в беспомощном состоянии. Об этом сообщила «Киевская служба спасения».

Выехавшие на место происшествия спасатели, использовав спецоборудование, деблокировали пострадавшего из «ловушки» и передали в руки медиков скорой медицинской помощи.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации были привлечены 6 спасателей и 1 единица техники КАРС «Киевская служба спасения».

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