Судья КСУ Галина Юровская провела лекцию, посвященную Международному уголовному суду и ратификации Римского статута МУС

Отдельное внимание было уделено вопросу ратификации Украиной Римского статута

Судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская прочла лекцию на тему «Международный уголовный суд. Ратификация Римского статута МУС».

Під час лекції суддя розповіла про історичні передумови створення Міжнародного кримінального суду, його основну місію, структуру, ключові аспекти діяльності. Окрема увага була приділена питанню ратифікації Україною Римського статуту.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) – це перший у світі постійно діючий орган, юрисдикція якого визначена в Римському статуті 1998 року, що набув чинності 2002 року. Суд був створений для притягнення до відповідальності осіб за найтяжчі злочини міжнародного значення. Суддя наголосила, що під його юрисдикцію підпадають чотири основні злочини: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини, злочини агресії.



Юрисдикція МКС стосується держав, які ратифікували Римський статут, а також держав, які його не ратифікували, але зробили заяви про визнання юрисдикції МКС стосовно певного злочину.



Лекторка наголосила, що основна місія Міжнародного кримінального суду полягає в тому, щоб покласти край безкарності осіб, які вчиняють найбільш тяжкі злочини, що викликають занепокоєння всього міжнародного співтовариства, і, таким чином, сприяти запобіганню подібним злочинам.



Галина Юровська закцентувала на Висновку Конституційного Суду України від 11 липня 2001 року № 3-в/2001 (справа про Римський статут), у якому зазначено, що, на відміну від міжнародних судових органів, передбачених частиною четвертою статті 55 Конституції України, які за своєю природою є допоміжними засобами захисту прав і свобод людини і громадянина, Міжнародний кримінальний суд доповнює систему національної юрисдикції. Надзвичайними і особливими судами за змістом статті 125 Конституції України є, по-перше, не міжнародні, а національні суди, по-друге, суди, створені для підміни звичайних судів, які належним чином не дотримують встановлених законом процедур.



Вона розповіла про принцип компліментарності, втілений у статті 17 Статуту, з якого випливає, що в разі задіяння національної юрисдикції щодо осіб, винних у вчиненні найтяжчих міжнародних злочинів, Міжнародний кримінальний суд не здійснюватиме щодо них власної юрисдикції, отже, і питання про передачу їх Міжнародному кримінальному суду не виникатиме.



Також Галина Юровська зосередила увагу на ухваленому Верховною Радою України законі про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього (від 21 серпня 2024 року). Ратифікація Статуту надає право Україні стати повноправним членом у Міжнародному кримінальному суді. Суддя наголосила на ключових моментах цього закону.

Нижче наводимо відео лекції.

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