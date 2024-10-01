Практика судов
  1. Видео
  2. / Публикации

Судья КСУ Галина Юровская провела лекцию, посвященную Международному уголовному суду и ратификации Римского статута МУС

12:08, 1 октября 2024
Отдельное внимание было уделено вопросу ратификации Украиной Римского статута
Судья КСУ Галина Юровская провела лекцию, посвященную Международному уголовному суду и ратификации Римского статута МУС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская прочла лекцию на тему «Международный уголовный суд. Ратификация Римского статута МУС».

Під час лекції суддя розповіла про історичні передумови створення Міжнародного кримінального суду, його основну місію, структуру, ключові аспекти діяльності. Окрема увага була приділена питанню ратифікації Україною Римського статуту.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) – це перший у світі постійно діючий орган, юрисдикція якого визначена в Римському статуті 1998 року, що набув чинності 2002 року. Суд був створений для притягнення до відповідальності осіб за найтяжчі злочини міжнародного значення. Суддя наголосила, що під його юрисдикцію підпадають чотири основні злочини: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини, злочини агресії.

Юрисдикція МКС стосується держав, які ратифікували Римський статут, а також держав, які його не ратифікували, але зробили заяви про визнання юрисдикції МКС стосовно певного злочину.

Лекторка наголосила, що основна місія Міжнародного кримінального суду полягає в тому, щоб покласти край безкарності осіб, які вчиняють найбільш тяжкі злочини, що викликають занепокоєння всього міжнародного співтовариства, і, таким чином, сприяти запобіганню подібним злочинам.

Галина Юровська закцентувала на Висновку Конституційного Суду України від 11 липня 2001 року № 3-в/2001 (справа про Римський статут), у якому зазначено, що, на відміну від міжнародних судових органів, передбачених частиною четвертою статті 55 Конституції України, які за своєю природою є допоміжними засобами захисту прав і свобод людини і громадянина, Міжнародний кримінальний суд доповнює систему національної юрисдикції. Надзвичайними і особливими судами за змістом статті 125 Конституції України є, по-перше, не міжнародні, а національні суди, по-друге, суди, створені для підміни звичайних судів, які належним чином не дотримують встановлених законом процедур.

Вона розповіла про принцип компліментарності, втілений у статті 17 Статуту, з якого випливає, що в разі задіяння національної юрисдикції щодо осіб, винних у вчиненні найтяжчих міжнародних злочинів, Міжнародний кримінальний суд не здійснюватиме щодо них власної юрисдикції, отже, і питання про передачу їх Міжнародному кримінальному суду не виникатиме.

Також Галина Юровська зосередила увагу на ухваленому Верховною Радою України законі про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього (від 21 серпня 2024 року). Ратифікація Статуту надає право Україні стати повноправним членом у Міжнародному кримінальному суді. Суддя наголосила на ключових моментах цього закону.

Нижче наводимо відео лекції.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

КСУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин расширил условия автоматического продления отсрочек через Дію чиновникам и членам общественных организаций

Только при условии уточнения военно-учетных данных, наличии документа и ненахождении в розыске – Кабмин внес изменения в порядок автоматического продления отсрочек чиновникам и грантовым общественным организациям, внесенным в перечень критически важных.

Выводы экспертов по уголовным делам позволят заменять справками специалистов – Комитет рекомендовал принять закон

Специалистов наделят полномочиями выдавать справки – в том числе по оружию, взрывчатке и наркотикам, которые будут восприниматься как доказательства по уголовным делам, но непонятно, будут ли они нести ответственность за предоставление заведомо ложной информации.

Призывники должны в 17 лет встать на учет через Резерв+ или путем явки в ТЦК, иначе придется платить штраф – проект Кабмина

Минобороны предлагает изменить порядок постановки на военный учет призывников и отменить комиссии по взятию на военный учет призывников.

Неизвестные распотрошили судебное дело и сломали диск с доказательствами, но это не спасло от наказания

Кто-то «поработал» с делом об административном правонарушении, однако результат оказался противоположным.

Женщин, добровольно прошедших базовую военную службу, будут брать на военный учет военнообязанных – проект Кабмина

Правительство предлагает брать на военный учет военнообязанных также женщин, которые изъявят такое желание.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області