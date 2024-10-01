Практика судов
  1. Общество

На какие жилищные льготы имеют право участники боевых действий

23:13, 1 октября 2024
В ПФ разъяснили вопрос жилищных льгот участникам боевых действий.
На какие жилищные льготы имеют право участники боевых действий
Фото: Министерство обороны Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило о жилищных льготах участникам боевых действий.

Серед усіх пільг, на які мають право учасники бойових дій (відповідно до Закону України від 22.10.1993 № 3551-XII), встановлено знижки на оплату житлово-комунальних послуг, у т. ч.:

- 75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством;

- 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.

- 75-процентна знижка вартості палива, у тому числі рідкого, у межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім'ю);

Площа житла, на яку нараховується 75-процентна знижка плати за зазначені послуги,  визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з встановленими нормами користування (споживання), незалежно від наявності в складі сім'ї осіб, які не мають права на знижку плати (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю).

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо надаються учасникам бойових дій та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього (площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю).

Учасникам бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги у розмірі 100 % знижки за користування житлом (квартирна плата), комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим газом для побутових потреб, вартості палива, у т. ч. рідкого, у межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

При поданні заяви для призначення пільги заповнюються дані:

- паспорта;

- ідентифікаційного коду;

- посвідчення учасника бойових дій;

- реквізити банківського рахунку для зарахування коштів;

- номери особових рахунків за сплату житлово-комунальних послуг; 

- назва організації, яка надає житлово-комунальні послуги.

За необхідності додаються скановані копії інших документів залежно від обставин (договір наймання (оренди) житла — у разі проживання заявника у житлі, що орендується або довідка ВПО; документи на членів сім'ї: паспорт/свідоцтво про народження дитини, ідентифікаційний код, довідка ВПО тощо).

За відсутності договору оренди житла або довідки ВПО органом місцевого самоврядування надається  акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи.

Подати заяву та необхідні документи до органу Пенсійного фонду України можна в один із способів:

- онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» або портал Дія;

- поштою — до органу Фонду;

- особисто — через сервісні центри Пенсійного фонду України (незалежно від місця реєстрації чи проживання), уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, ЦНАП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Общественному совету международных экспертов продлят полномочия до апреля 2026 года – Комитет

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал увеличить срок полномочий ГРМЕ, участвующего в отборе судей ВАКС, ориентировочно до апреля 2026 года.

Размер судейского вознаграждения должен рассчитываться исходя из прожиточного минимума 3028 гривен – Высший совет правосудия

На рассмотрении судов находится более 1300 исков от судей о перерасчете судейского вознаграждения.

Кабмин внес изменения в порядок осуществления оптовой и розничной торговли автомобилями

В графу «цена» договора купли-продажи, заключаемого предприятием, осуществляющим комиссионную торговлю, вносится цена продажи транспортного средства, но не ниже стоимости, определенной в документе об его оценке или среднерыночной стоимости.

Верховной Раде предлагают убрать обязанность нотариального удостоверения договора найма авто, если он рассчитан менее чем на 3 года

Договоры найма и ссуды авто будут нотариально удостоверялись только, когда они заключаются более чем на 3 года.

Мобилизацию добровольцев теперь можно проводить без участия ТЦК

Командиры воинских частей теперь могут без участия ТЦК отбирать бойцов – Минобороны

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді