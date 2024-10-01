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Нетрезвый экс-полицейский на скорости 160 км/ч спровоцировал ДТП

21:54, 1 октября 2024
Экс-полицейского будут судить за ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Нетрезвый экс-полицейский на скорости 160 км/ч спровоцировал ДТП
Источник фото: dbr.gov.ua
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Экс-полицейский, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником аварии, в результате которой одному из пассажиров ампутировали ноги. Государственное бюро расследований сообщило, что обвинительный акт уже направлен в суд.

В декабре 2023 года водитель на скорости 140-160 км/ч столкнулся с грузовиком, ехавшим в том же направлении. В момент аварии в авто находились трое пассажиров. В результате ДТП один из них получил тяжелые травмы, врачи были вынуждены ампутировать ему ноги, еще один пассажир получил многочисленные переломы.

Анализ крови водителя показал содержание алкоголя на уровне 1,47 промилле. Мужчина уволен из рядов правоохранителей и обвиняется в нарушении правил безопасности, что привело к тяжким телесным повреждениям (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Процессуальное руководство по делу осуществляет Одесская областная прокуратура.

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