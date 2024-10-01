Нетверезий екс-поліцейський на швидкості 160 км/год спричинив ДТП

Екс-поліцейського судитимуть за ДТП в стані алкогольного сп'яніння.

Джерело фото: dbr.gov.ua

Екс-поліцейський, який керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, став винуватцем аварії, внаслідок якої одному з пасажирів ампутували ноги. Державне бюро розслідувань повідомило, що обвинувальний акт вже направлено до суду.

У грудні 2023 року водій на швидкості 140-160 км/год зіткнувся з вантажівкою, що їхала в тому ж напрямку. У момент аварії в авто перебували троє пасажирів. У результаті ДТП один із них отримав тяжкі травми, лікарі були змушені ампутувати йому ноги, ще один пасажир отримав численні переломи.

Аналіз крові водія показав вміст алкоголю на рівні 1,47 проміле. Чоловік звільнений з лав правоохоронців і обвинувачується у порушенні правил безпеки, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 286-1 КК України). За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська обласна прокуратура.

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