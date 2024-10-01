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На які житлові пільги мають право учасники бойових дій — список

23:13, 1 жовтня 2024
У ПФ роз’яснили питання житлових пільг учасникам бойових дій.
На які житлові пільги мають право учасники бойових дій — список
Фото: Міністерство оборони України
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало про житлові пільги учасникам бойових дій.

Серед усіх пільг, на які мають право учасники бойових дій (відповідно до Закону України від 22.10.1993 № 3551-XII), встановлено знижки на оплату житлово-комунальних послуг, у т. ч.:

- 75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством;

- 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.

- 75-процентна знижка вартості палива, у тому числі рідкого, у межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім'ю);

Площа житла, на яку нараховується 75-процентна знижка плати за зазначені послуги,  визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з встановленими нормами користування (споживання), незалежно від наявності в складі сім'ї осіб, які не мають права на знижку плати (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю).

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо надаються учасникам бойових дій та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього (площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю).

Учасникам бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги у розмірі 100 % знижки за користування житлом (квартирна плата), комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим газом для побутових потреб, вартості палива, у т. ч. рідкого, у межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

При поданні заяви для призначення пільги заповнюються дані:

- паспорта;

- ідентифікаційного коду;

- посвідчення учасника бойових дій;

- реквізити банківського рахунку для зарахування коштів;

- номери особових рахунків за сплату житлово-комунальних послуг; 

- назва організації, яка надає житлово-комунальні послуги.

За необхідності додаються скановані копії інших документів залежно від обставин (договір наймання (оренди) житла — у разі проживання заявника у житлі, що орендується або довідка ВПО; документи на членів сім'ї: паспорт/свідоцтво про народження дитини, ідентифікаційний код, довідка ВПО тощо).

За відсутності договору оренди житла або довідки ВПО органом місцевого самоврядування надається  акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи.

Подати заяву та необхідні документи до органу Пенсійного фонду України можна в один із способів:

- онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» або портал Дія;

- поштою — до органу Фонду;

- особисто — через сервісні центри Пенсійного фонду України (незалежно від місця реєстрації чи проживання), уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, ЦНАП.

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