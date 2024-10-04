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НАТО не будет сбивать российские ракеты и дроны над Украиной — в Пентагоне считают это «втягиванием в войну»

08:30, 4 октября 2024
В Пентагоне прокомментировали просьбу Украины по участию НАТО в отражении воздушных атак России.
НАТО не будет сбивать российские ракеты и дроны над Украиной — в Пентагоне считают это «втягиванием в войну»
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НАТО не будет сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной, как это делает над Израилем. Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

В Минобороны США заявили, что это было бы «втягиванием в войну».

«Мы говорим о двух очень разных ландшафтах и ​​полях боя. Президент в самом начале, когда россия вторглась в Украину, поручил этому департаменту обеспечить Украину тем, что ей нужно в поле боя», — отметила Сингх.

Она подчеркнула, что Украина успешно использует средства противовоздушной обороны и другие возможности для того, чтобы продолжать отвоевывать свою территорию.

Также Сингх отметила разговор главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны Украины Рустемом Умеровым: чтобы получить последнюю информацию с поля боя, чтобы лучше понять, какие еще силы и средства могут понадобиться Украине.

Сингх подчеркнула, что президент США Джо Байден взял на себя обязательство, что США не вступают в Украину, но поддерживают Украину в ее усилиях вернуть свою суверенную территорию.

На вопрос, попадание ли в цели с польской или румынской территории тоже считалось бы вторжением, Синг подтвердила, что «это было бы вовлечением нас в войну другим способом».

Она также отметила, что Украина «смогла успешно защититься от российских ударов по своим городам, по населению, по инфраструктуре».

В Пентагоне добавили, что США будут продолжать оказывать Украине необходимую для этого поддержку.

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