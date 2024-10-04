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НАТО не збиватиме російські ракети та дрони над Україною — у Пентагоні вважають це «втягненням у війну»

08:30, 4 жовтня 2024
У Пентагоні прокоментували прохання України щодо участі НАТО у відбитті повітряних атак рф.
НАТО не збиватиме російські ракети та дрони над Україною — у Пентагоні вважають це «втягненням у війну»
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НАТО не збиватиме російські ракети та безпілотники над Україною так, як робить це над Ізраїлем. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

У Міноборони США заявили, що це було б «втягненням у війну».

«Ми говоримо про два дуже різні ландшафти і поля бою. Президент на самому початку, коли росія вторглася в Україну, доручив цьому департаменту забезпечити Україну тим, що їй потрібно на полі бою», — зазначила Сінгх.

Вона підкреслила, що Україна успішно використовує засоби протиповітряної оборони та інші можливості, щоб продовжувати відвойовувати свою територію.

Також Сінгх зазначила про розмову очільника Пентагону Ллойда Остіна з міністром оборони України Рустемом Умєровим: щоб отримати останню інформацію з поля бою, щоб краще зрозуміти, які ще сили і засоби можуть знадобитися Україні.

Сінгх підкреслила, що президент США Джо Байден взяв на себе зобов'язання, що США не вступають в Україну, але підтримують Україну в її зусиллях повернути свою суверенну територію.

На запитання, чи влучання про цілях з польської чи румунської території теж б вважалося вторгненням, Сінг підтвердила, що «це було б втягненням нас у війну в інший спосіб».

Вона також зауважила, що Україна «змогла успішно захиститися від російських ударів по своїх містах, по населенню, по інфраструктурі».

У Пентагоні водночас додали, що США продовжуватимуть надавати Україні необхідну для цього підтримку.

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