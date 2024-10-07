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У Києві покарали водія Renault, який зупинив автомобіль другим рядом на проїзній частині — відео

07:00, 7 жовтня 2024
У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.
У Києві покарали водія Renault, який зупинив автомобіль другим рядом на проїзній частині — відео
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У Голосіївському районі Києва покарали водія транспортного засобу Renault, який зупинив автомобіль другим рядом на проїзній частині.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори провели з керманичем профілактичну бесіду, щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та склали на нього відповідні адміністративні матеріали.

У поліції нагадали водіям, що згідно з п. 15.4 ПДР України, водіям не дозволяється ставити транспортні засоби на проїзній частині у два і більше ряди.

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