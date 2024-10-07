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В Киеве наказали водителя Renault, который остановил автомобиль вторым рядом на проезжей части — видео

07:00, 7 октября 2024
В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.
В Киеве наказали водителя Renault, который остановил автомобиль вторым рядом на проезжей части — видео
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В Голосеевском районе Киева наказали водителя транспортного средства Renault, который остановил автомобиль вторым рядом на проезжей части.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы провели с водителем профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем и составили на него соответствующие административные материалы.

В полиции напомнили водителям, что согласно п. 15.4 ПДД Украины, водителям не разрешается ставить транспортные средства на проезжей части в два и более ряда.

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