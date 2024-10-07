Практика судов
  1. В мире

Премьер Словакии Фицо заявил, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

08:30, 7 октября 2024
Роберт Фицо говорит, что никогда не согласится на членство Украины в НАТО.
Премьер Словакии Фицо заявил, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что выступает против Украины в НАТО, пишет местное издание Pravda.

«Пока я премьер-министр Словацкой Республики, я буду вести депутатов, на которых я имею политический контроль как председатель партии, чтобы они никогда не соглашались на членство Украины в НАТО», - сказал Фицо.

Также Фицо в очередной раз повторил нарратив о том, что членство Украины в НАТО могло бы стать основой для третьей мировой войны.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии хочет убедить Украину сохранить транзит нефти и газа из россии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАТО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде и в ВККС назвали Общественный совет добропорядочности главной угрозой для конкурса в апелляционные суды

И в парламенте, и в Комиссии сомневаются, что Совет добропорядочности способен эффективно выполнять свои полномочия.

Отбор на должности судей будет объявлен почти на 1300 должностей судей местных судов

ВККС хочет, чтобы на одну вакантную должность судьи было четыре претендента, но есть проблема.

Депутаты хотят ввести в законодательство наказание за сталкинг и преследование в социальных сетях

Народные избранники решили ввести в законодательство понятие сталкинга, то есть сознательного, осуществляемого со злым умыслом преследования и причинения беспокойства другому человеку.

Верховный Суд определил особенности применения пресекательного срока реализации права на одноразовую денежную помощь

Особенность подсчета срока при реализации права человека на одноразовую денежную помощь – позиция Верховного Суда.

Кабмин утвердил состав комиссии, которая будет отбирать нового директора Бюро экономической безопасности

Решающий голос в процессе отбора директора БЭБ будут иметь международные эксперты.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва