Премьер Словакии Фицо заявил, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что выступает против Украины в НАТО, пишет местное издание Pravda.
«Пока я премьер-министр Словацкой Республики, я буду вести депутатов, на которых я имею политический контроль как председатель партии, чтобы они никогда не соглашались на членство Украины в НАТО», - сказал Фицо.
Также Фицо в очередной раз повторил нарратив о том, что членство Украины в НАТО могло бы стать основой для третьей мировой войны.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии хочет убедить Украину сохранить транзит нефти и газа из россии.
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