Премьер Словакии Фицо заявил, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

Роберт Фицо говорит, что никогда не согласится на членство Украины в НАТО.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что выступает против Украины в НАТО, пишет местное издание Pravda.

«Пока я премьер-министр Словацкой Республики, я буду вести депутатов, на которых я имею политический контроль как председатель партии, чтобы они никогда не соглашались на членство Украины в НАТО», - сказал Фицо.

Также Фицо в очередной раз повторил нарратив о том, что членство Украины в НАТО могло бы стать основой для третьей мировой войны.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии хочет убедить Украину сохранить транзит нефти и газа из россии.

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