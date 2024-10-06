Нидерланды передали свои первые F-16 Украине, — министр обороны страны Брекельманс

Нидерланды также анонсировали инициативу по дронам.

Фото: defence-ua.com

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил, что страна передала Украине первые истребители F-16. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Впервые я могу официально объявить, что первые нидерландские F-16 были доставлены в Украину. Это срочно необходимо. В Харькове я видел ущерб от российских авиаударов и слышал частые сигналы воздушной тревоги. Остальные 24 самолета последуют в ближайшие месяцы», - написал он.

Также Брекельманс добавил, что Нидерланды остаются в авангарде поддержки Украины, и именно поэтому он объявляет о плане действий по беспилотным летательным аппаратам.

«На сумму 400 миллионов евро мы предоставим передовые беспилотники. Для разведки, обороны и нападения. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах», - сообщил глава оборонного ведомства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.