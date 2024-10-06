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Нидерланды передали свои первые F-16 Украине, — министр обороны страны Брекельманс

21:31, 6 октября 2024
Нидерланды также анонсировали инициативу по дронам.
Нидерланды передали свои первые F-16 Украине, — министр обороны страны Брекельманс
Фото: defence-ua.com
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Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил, что страна передала Украине первые истребители F-16. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Впервые я могу официально объявить, что первые нидерландские F-16 были доставлены в Украину. Это срочно необходимо. В Харькове я видел ущерб от российских авиаударов и слышал частые сигналы воздушной тревоги. Остальные 24 самолета последуют в ближайшие месяцы», - написал он.

Также Брекельманс добавил, что Нидерланды остаются в авангарде поддержки Украины, и именно поэтому он объявляет о плане действий по беспилотным летательным аппаратам.

«На сумму 400 миллионов евро мы предоставим передовые беспилотники. Для разведки, обороны и нападения. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах», - сообщил глава оборонного ведомства.

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