Нідерланди передали свої перші F-16 Україні, — міністр оборони країни Брекельманс

Нідерланди також анонсували ініціативу щодо дронів.

Фото: defence-ua.com

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що країна передала Україні перші винищувачі F-16. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Вперше я можу офіційно оголосити, що перші нідерладські F-16 було доставлено в Україну. Це терміново необхідно. У Харкові я бачив збитки від російських авіаударів і чув часті сигнали повітряної тривоги. Решта 24 літаків прибудуть у найближчі місяці», - написав він.

Також Брекельманс додав, що Нідерланди залишаються в авангарді підтримки України, і саме тому він оголошує про план дій щодо безпілотних літальних апаратів.

«На суму 400 мільйонів євро ми надамо передові безпілотники. Для розвідки, оборони та нападу. Майже половина з них буде розроблена у Нідерландах», - повідомив голова оборонного відомства.

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