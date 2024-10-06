Володимир Зеленський увів у дію санкції проти 3 фізосіб та 18 компаній

Санкції введені проти таких громадян, як Олександр Акст, Валерій Фальковський і Владислав Студенець, а також проти 18 товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованих в Україні.

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних санкцій проти трьох фізичних і 18 юридичних осіб. Відповідний указ №692/2024 оприлюднили на сайті Глави держави.

Згідно з додатками до рішення РНБО, обмежувальні заходи діятимуть протягом трьох років. Введені вони проти таких громадян, як Олександр Акст, Валерій Фальковський і Владислав Студенець, а також проти 18 товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованих в Україні.

Ідеться про наступні ТОВ: «Герман логістик сервіс», «Преміум пакет ГМБХ енд Ко. КГ», «Торг інвест захід», «Рейніз трейдгруп», «Блокріал», «Укрвікбуд», «Мітракорт», «Грандміст», «Боненторг», «Будівельна фірма «Рембудмонтаж», «Гріно імпекс», «Прайм трейдент», «Клайд-індастрі», «Ареома», «Бізнестрек», «Альфагалактик», «Барітренд» і «Ленокс трейдінг».

Контроль за виконанням відповідного рішення покладений на секретаря РНБО.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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