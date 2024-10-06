Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 3 физлиц и 18 компаний

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных санкций против трех физических и 18 юридических лиц. Соответствующий указ №692/2024 был обнародован на сайте Главы государства.

Согласно приложениям к решению СНБО, ограничительные меры будут действовать в течение трех лет. Введены они против таких граждан как Александр Акст, Валерий Фальковский и Владислав Студенец, а также против 18 обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Украине.

Речь идет о следующих ООО: «Герман логистик сервис», «Премиум пакет ГМБХ энд Ко. КГ», «Торг инвест мероприятие», «Рейниз трейдгрупп», «Блокриал», «Укрвикстрой», «Митракорт», «Грандмост», «Боненторг», «Строительная фирма «Ремстроймонтаж», «Грино импекс», «Прайм трейдент», «Клайд-индастри», «Ареома», «Бизнеснестрек», «Альфагалактик», «Баритренд» и «Ленокс трейдинг».

Контроль за исполнением соответствующего решения возложен на секретаря СНБО.

Указ вступает в силу дня опубликования.