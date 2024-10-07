Прем'єр Словаччини Фіцо заявив, що блокуватиме вступ України в НАТО, поки буде при владі

Роберт Фіцо каже, що ніколи не погодиться на членство України в НАТО.

Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що виступає проти України в НАТО, пише місцеве видання Pravda.

«Поки я є прем'єр-міністром Словацької Республіки, я буду вести депутатів, на яких я маю політичний контроль як голова партії, щоб вони ніколи не погоджувалися на членство України в НАТО», - сказав Фіцо.

Також Фіцо вчергове повторив наратив про те, що членство України в НАТО могло б стати основою для третьої світової війни.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини хоче переконати Україну зберегти транзит нафти та газу з росії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.