Депутаты хотят ввести в законодательство наказание за сталкинг и преследование в социальных сетях

Народные избранники решили ввести в законодательство понятие сталкинга, то есть сознательного, осуществляемого со злым умыслом преследования и причинения беспокойства другому человеку.

Народные избранники хотят ввести в законодательство понятие сталкинга. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту 12088 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс и Закон «О предотвращении и противодействии домашнему насилию» об установлении ответственности за преступное преследование (сталкинг). Авторами выступают депутаты Дарья Володина, Евгений Брагар, Анатолий Костюх и другие.

Они предлагают установить, что сталкинг – это форма психологического домашнего насилия, которая выражается в неоднократном проявлении нежелательного навязчивого внимания к одному человеку со стороны другого человека или группе людей, а также заключается в длительном слежении за пострадавшим лицом и нахождении у места его проживания без предусмотренного законом разрешения.

Также предлагается определить киберпреследование как вид преступного преследования, предусматривающего постоянное наблюдение за пострадавшим лицом без его согласия или законного разрешения посредством информационных и коммуникационных технологий, которое может осуществляться путем обработки персональных данных жертвы, в частности в результате кражи личных данных или шпионажа за жертвой через него социальные сети или платформы обмена сообщениями, электронную почту и телефон, кражу паролей или взлом ее устройств для доступа к частному пространству посредством установки приложений геолокации, в том числе шпионского программного обеспечения, или похищения ее устройств.

Вместе с тем эти термины предлагается установить только в законе о домашнем насилии.

В УПК же инициаторы предлагают ввести норму о том, что судебное решение суда первой инстанции о применении ограничительного мероприятия к лицам, совершившим домашнее насилие, вступает в законную силу с момента провозглашения, а его обжалование не останавливает его исполнение.

В объяснениях депутаты указывают, что впервые понятие «сталкинг» появилось на законодательном уровне как правонарушение, за которое предусмотрена уголовная ответственность, в конце двадцатого века в США (штат Калифорния). Согласно положениям Уголовного кодекса штата, «сталкинг» определен как сознательное, осуществляемое со злым умыслом преследование и причинение беспокойства другому человеку.

В 1996 году Конгресс США принял федеральный закон против преследования как часть Закона о насилии в отношении женщин, согласно которому пересечение границ штата с целью преследования определенного лица, если такое поведение вызывает страх и серьезные угрожающие опасения относительно возможных телесных повреждений или смерти жертвы, преследования ее ближайших членов семьи, являются федеральным преступлением.

В Германии путем внесения изменений в уголовный закон в марте 2007 года введены основания ответственности за сталкинг. Согласно диспозиции статьи 238 Уголовного кодекса Германии любое лицо, которое без согласия (несанкционированно) и намеренно преследует другое лицо таким образом, что это может оказать значительное негативное влияние на его образ и стиль жизни путем повторного совершения такого действия, наказывается лишением свободы на сроком до трех лет или штрафом.

Законодательство Италии в сфере наказания за акты «сталкинга» представлено Законом «О неотложных мерах по общественной безопасности и борьбе с сексуальным насилием, а также по актам преследования» от 23 апреля 2009 года. Во Франции «сталкинг» является уголовным проступком, который определяется как синдром навязчивого преследования и относится к категории «delit», а не «crime».

Как указывают депутаты, на развитие положений об ответственности за «сталкинг» Европейской Комиссией принята Директива по противодействию насилию над женщинами и домашнему насилию № 2022/0066, которой предлагается криминализировать киберпреследование (cyber stalking) как часто совершаемую современную форму психологического насилия лиц, живущих в одном доме, которое может совершаться бывшими партнерами или знакомыми.

Автор: Наталья Мамченко

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