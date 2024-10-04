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«Там, где школа, есть уверенность в будущем», – Владимир Зеленский встретился с педагогами из приграничных регионов

20:31, 4 октября 2024
Президент Украины встретился с педагогами перед Днем работников образования и отметил их государственными наградами.
«Там, где школа, есть уверенность в будущем», – Владимир Зеленский встретился с педагогами из приграничных регионов
Источник фото: president.gov.ua
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В канун Дня работников образования Президент Украины Владимир Зеленский встретился с педагогами из Сумской, Черниговской, Харьковской и Полтавской областей, где отметил их государственными наградами и присвоил почетные звания. Об этом сообщил Офис Президента.

«Это очень важный день для каждого из нас. Особенно мы это понимаем в такие сложные времена войны», - подчеркнул Глава государства. Он отметил значение работы учителей в регионах, граничащих с государством-агрессором, отмечая: «Люди говорят: там, где есть церковь, там есть вера, надежда. Мне кажется, что там, где школа, есть уверенность в будущем».

Владимир Зеленский поблагодарил педагогов за их преданность и вклад в безопасность Украины, несмотря на вызовы войны. Среди награжденных - Вячеслав Харченко, заведующий кафедрой Национального аэрокосмического университета им. Николая Жуковского, который получил орден «За заслуги» III степени. Также медали «За труд и доблесть» получили Валерий Каркачев и Елена Семеног.

Президент присвоил почетные звания «Заслуженный работник образования Украины» нескольким педагогам, включая Виктора Завадского, Виталину Мисловец и Татьяну Дорошенко.

Кроме того, он вручил медаль «За спасенную жизнь» школьнице Никите Савичевой, которая в прошлом году спасла своих младших братьев и сестер во время пожара.

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