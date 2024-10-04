«Там, де школа, є впевненість у майбутньому», – Володимир Зеленський зустрівся з освітянами з прикордонних регіонів

Президент України зустрівся з освітянами перед Днем працівників освіти та відзначив їх державними нагородами.

Джерело фото: president.gov.ua

У переддень Дня працівників освіти Президент України Володимир Зеленський зустрівся з освітянами з Сумської, Чернігівської, Харківської та Полтавської областей, де відзначив їх державними нагородами та присвоїв почесні звання. Про це повідомив Офіс Президента.

«Це дуже важливий день для кожного з нас. Особливо ми це розуміємо в такі складні часи війни», – підкреслив Глава держави. Він наголосив на значенні роботи вчителів у регіонах, що межують із державою-агресором, зазначаючи: «Люди кажуть: там, де є церква, там є віра, надія. Мені здається, що там, де школа, є впевненість у майбутньому».

Володимир Зеленський подякував педагогам за їхню відданість і внесок у безпеку України, незважаючи на виклики війни. Серед нагороджених – Вячеслав Харченко, завідувач кафедри Національного аерокосмічного університету ім. Миколи Жуковського, який отримав орден «За заслуги» III ступеня. Також медалі «За працю і звитягу» отримали Валерій Каркачов та Олена Семеног.

Президент присвоїв почесні звання «Заслужений працівник освіти України» кільком освітянам, включаючи Віктора Завадського, Віталіну Мисловець та Тетяну Дорошенко.

Крім того, він вручив медаль «За врятоване життя» школярці Нікіті Савічевій, яка в минулому році врятувала своїх молодших братів і сестер під час пожежі.

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