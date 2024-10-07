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Во временно оккупированной Феодосии после атаки дронов горит нефтебаза, видео

08:48, 7 октября 2024
В Феодосии был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации.
Во временно оккупированной Феодосии после атаки дронов горит нефтебаза, видео
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Во временно оккупированной Феодосии после атаки дронов вспыхнула нефтебаза. После инцидента в городе был введен режим чрезвычайной техногенной ситуации муниципального характера.

«Воспламенение на феодосийской нефтебазе. Работают расчеты МЧС», - заявил так называемый «советник» председателя оккупантов Крыма Олег Крючков.

Местные жители в соцсетях сообщают, что пожар произошел после ночной атаки беспилотников, перед этим раздавались взрывы.

Позже Генеральный штаб ВСУ уточнил, что ночью силы обороны нанесли успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, что во временно оккупированной Феодосии АР Крым. В районе объекта зафиксировано возгорание. Последствия поражения уточняются.

Там отмечают, что терминал Феодосии крупнейший в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии россии.

«Задание выполнено подразделениями ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

Меры по подрыву военно-экономического потенциала российской федерации продолжаются», - добавляют в Генштабе ВСУ.

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ВСУ

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