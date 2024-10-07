7 октября — какой сегодня праздник и главные события

7 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день архитектора и архитектуры.

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В понедельник, 7 октября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

7 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день архитектора и архитектуры. Выпадает на первый понедельник октября. Этот праздник был основан в 1985 году Международным союзом архитекторов (МСА) для чествования профессии архитектора и его вклада в создание физической среды для проживания людей. Этот день также совпадает с Международным днем жилья, подчеркивающим важность архитектуры в создании комфортных и безопасных условий для жизни. Архитектура не только создает здания, но отражает культуру и ценности общества. Она оказывает влияние на настроение, производительность и даже здоровье людей, живущих или работающих в созданных пространствах.

Также 7 октября Международный день осведомленности о тригеминальной невралгии. Этот день был основан в 2013 году организацией TNnME (Trigeminal Neuralgia and Me) с целью привлечения внимания к этому изнурительному заболеванию и повышению осведомленности о нем. Тригеминальная невралгия является одним из самых болезненных состояний, характеризуется внезапными приступами острой, простреливающей боли в лице, которая может длиться от нескольких секунд до нескольких минут. Боль может быть спровоцирована прикосновением, жеванием, разговором или другими раздражителями.

А еще 7 октября Всемирный день охраны мест обитания. Этот международный праздник был начат в рамках Бернской конвенции 1979 года, которая направлена на охрану дикой фауны и флоры и природных сред обитания. Цель этого дня – привлечь внимание к важности сохранения природных сред обитания, которые критически важны для поддержания биоразнообразия и экологического равновесия. Человеческая деятельность, такая как вырубка лесов, осушение болот и урбанизация, оказывает значительное влияние на эти среды, что приводит к потере видов и деградации экосистем.

7 октября празднуют Международный день врача. Выпадает на первый понедельник октября. Этот праздник был начат по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и международной медицинской гуманитарной организации "Врачи без границ" (Medecins Sans Frontieres, MSF) 1971 года. Цель этого дня – почтить труд врачей, посвятивших свою жизнь здравоохранению и спасению других. Это день солидарности и активных действий врачей всего мира. В этот день проводятся различные мероприятия, такие как конференции, семинары, мастер-классы и сеансы бесплатного медицинского осмотра. История праздника связана с желанием выразить благодарность врачам за их самоотверженный труд. Идея создания этого дня принадлежит Юдоре Браун Алмонд, жене доктора Чарльза Брауна Алмонда, которая хотела, чтобы люди выражали свою благодарность врачам.

Также 7 октября Всемирный день действий за достойный труд. Этот праздник был начат Международной конфедерацией профсоюзов (МКП) 2008 года с целью привлечения внимания к важности достойных условий труда для всех работников. Достойный труд включает не только справедливую оплату, но и безопасные условия труда, социальную защиту, возможности для профессионального развития и отсутствие дискриминации. В этом году Всемирный день действий за достойный труд проходит под лозунгом "Работники заслуживают мира и демократии". Это подчеркивает важность мира и демократических прав для обеспечения социальной справедливости и достойных условий труда.

А еще 7 октября Всемирный день предотвращения буллинга. Выпадает на первый понедельник октября. Этот праздник был начат организацией STOMP Out Bullying с целью повышения осведомленности о проблеме буллинга и кибербуллинга, а также для пропаганды доброты, принятия и инклюзии. В этот день школы, общины и организации по всему миру объединяются, чтобы привлечь внимание к губительному воздействию буллинга. Участники часто одевают голубые рубашки, что символизирует мир и поддержку жертв буллинга. Также проводятся различные мероприятия, такие как образовательные программы, семинары и флешмобы, направленные на распространение информации о буллинге и методах его предотвращения.

7 октября празднуют Всемирный день хлопка. Этот праздник был начат в 2019 году по инициативе четырех африканских стран — Бенина, Буркина-Фасо, Чада и Мали, известных как "Хлопковая четверка". Целью этого дня является повышение осведомленности о важности хлопка как глобального товара и его значительный вклад в экономику развивающихся стран. Хлопок является одним из самых распространенных природных волокон в мире, играя ключевую роль в обеспечении средств существования миллионов фермеров, особенно в Африке и Азии. Этот день также способствует устойчивым практикам в производстве хлопка и выступает за справедливую торговлю и улучшение доступа к рынкам для производителей.

Также 7 октября Всемирный день распространения информации о дислексии. Приходится на первую полную неделю октября. Этот день был начат Международной ассоциацией по дислексии с целью повышения осведомленности об этом расстройстве и поддержке живущих с ним людей. Дислексия является специфическим расстройством обучения, влияющим на способность человека читать, писать и иногда говорить. Она не связана с интеллектуальными способностями, и многие люди с дислексией очень талантливы в других сферах. Известные личности, такие как Дженнифер Энистон, Джейми Оливер и Кира Найтли, также имеют дислексию.

Какой сегодня церковный праздник

7 октября в церковном календаре – день памяти святых мучеников Сергея и Вакха. Они были римскими воинами, жившими в III веке. Они занимали высокие должности при дворе императора Максимиана, не знавшего, что они христиане. Когда их вера была разоблачена, Максимиан приказал им принести жертву римским богам, но они отказались, заявив, что служат только Единому Богу. За это их подвергли жестоким пыткам. Сначала их одели в женскую одежду и водили по городу на позор. Затем их отправили в Сирию, где местный правитель Антиох, которого они когда-то поддержали, пытался убедить их отречься от веры. Вакха жестоко избили, и он скончался от ран. Сергея заставили носить железные сапоги с гвоздями внутри и после долгих пыток казнили из-за усечения головы.

Календарь важных событий за 7 октября:

1253 год — коронация в Дорогичине галицко-волынского князя Даниила Романовича королевской короной, присланной от Папы Римского Иннокентия IV;

1620 год — у Могилева османы и крымцы разгромляли отступавшее после Цецорской битвы войско Речи Посполитой;

1806 год — в Великобритании впервые получили патент на копировальную бумагу;

1879 год – Австро-Венгерская империя заключает тайное соглашение с Германской империей – первый шаг в создании Тройственного Союза;

1903 год – в провинции Онтарио (Канада) открывают залежи серебра;

1913 год – впервые в мире на заводе Генри Форда в Детройте весь производственный процесс сборки автомобилей начинают выполнять по новой технологической схеме – на конвейере;

1920 год — первые сто женщин принимают в Оксфордский университет;

1943 год — Остапа Вишню освобождают из заключения в советских лагерях;

1944 год — США, СССР, Великобритания и Китай договариваются о замене Лиги Наций Организацией Объединенных Наций;

1950 год – войска ООН вступают на территорию Северной Кореи;

1952 год – получают патент на штрих-код;

1982 год — в Нью-Йорке проходит премьера мюзикла Эндрю Уэббера и Тима Райса "Коты", который к закрытию в сентябре 2000 года был сыгран на Бродвее 7486 раз;

1988 год — в Риге впервые с 1940 года поднимают латвийский национальный флаг;

1990 год – в Израиле в связи с угрозами Саддама Хусейна подвергнуть страну газовой атаке начинают выдавать населению противогазы;

1992 год — Национальный Совет Азербайджана голосует против вступления республики в СНГ;

1997 год – основывают Украинскую универсальную биржу в Полтаве;

1999 год — британские ученые объявляют о возможном существовании 10-й, самой отдаленной и самой большой, планеты Солнечной системы;

2023 год – начинается крупномасштабное вторжение в Израиль со стороны движения ХАМАС.

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