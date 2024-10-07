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У тимчасово окупованій Феодосії після атаки дронов горить нафтобаза, відео

08:48, 7 жовтня 2024
У Феодосії ввели режим техногенної надзвичайної ситуації.
У тимчасово окупованій Феодосії після атаки дронов горить нафтобаза, відео
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У тимчасово окупованій Феодосії після атаки дронів спалахнула нафтобаза. Після інциденту у місті був введений режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру.

«Загоряння на феодосійській нафтобазі. Працюють розрахунки МНС», - заявив так званий «радник» голови окупантів Криму Олег Крючков.

Місцеві жителі у соцмережах повідомляють, що пожежа сталася після нічної атаки безпілотників, перед цим лунали вибухи.

Згодом Генеральний штаб ЗСУ уточнив, що вночі сили оборони завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим. В районі об’єкту зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються.

Там зазначають, що феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії рф.

«Завдання виконано підрозділами ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу російської федерації тривають», - додають у Генштабі ЗСУ.

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ЗСУ

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