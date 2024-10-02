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В США мужчина разбил гитару с автографом Тейлор Свифт, купленную за 4000 долларов, потому что певица поддержала Камалу Харрис — видео

20:15, 2 октября 2024
Гитара была разбита молотком, который мужчине вручил аукционист.
В США мужчина разбил гитару с автографом Тейлор Свифт, купленную за 4000 долларов, потому что певица поддержала Камалу Харрис — видео
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В американском штате Техас мужчина приобрел на аукционе гитару, как он думал, подписала известная певица Тейлор Свифт, чтобы потом сокрушить музыкальный инструмент. Об этом сообщает NBC News.

На благотворительном вечере Ellis County WildGame Dinner состоялся аукцион, среди лотов была гитара, которая, по сообщениям ряда СМИ, имела автограф Тейлор Свифт.

Музыкальный инструмент за $4 тыс. приобрел 67-летний Гарри Эстес.

Когда мужчина вышел на сцену, чтобы забрать гитару, ведущий аукциона передал ему молоток. Эстес прямо на сцене начал крушить инструмент.

Представитель мероприятия, проводившего аукцион, Крейг Мейер уточнил, что это был очевидный политический жест.

«Тейлор Свифт стала политическим символом, и это было что-то вроде легкого намека на ее политические высказывания и на то, что знаменитости используют свой авторитет для влияния на политику», - объяснил Мейер.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», певица Тейлор Свифт публично поддержала президентскую кампанию кандидата от демократов Камалы Харрис.

В то же время Эстес подчеркнул, что не имел злого умысла, а также не имеет ничего против Свифт.

«Это была просто шутка на аукционе, которую мы проводили для сбора денег в помощь детям. И все. Это была просто шутка, которую они придумали на сцене, а мы ее просто воплотили», - сказал мужчина.

Однако, как сообщил Variety источник, приближенный к компании по продаже товаров Свифт, эта гитара не имела автографа певицы и не была сертифицированной официальной гитарой, использовавшейся узором. Проводившая аукцион Ellis County WildGame Dinner предоставила гитару вместе со вставкой с подписанным диском, но сама гитара не была подписана Свифт.

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