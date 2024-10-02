В Одесской области будут судить дельцов, которые продавали контрафактный товар под видом известного бренда

Злоумышленники незаконно ввозили и продавали «реплики» на оригинальную продукцию мирового бренда.

В Одесской области правоохранители разоблачили трех дельцов, которые реализовывали в Украине контрафактный товар под видом известного бренда. Было изъято несколько тысяч единиц поддельной продукции почти на 4,7 млн ​​грн. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Свою деятельность в период с июля 2023 по март 2024 года фигуранты осуществляли через собственный интернет-магазин, а также социальные сети и мессенджеры. Купить подлог можно было и в магазине в одном из районов Одессы.

Правоохранители провели в Одессе шесть обысков по месту жительства и ведения деятельности, а также в автомобиле фигуранта. Изъяты смарт-часы, наушники, мобильные телефоны, наличные деньги, полученные от незаконной деятельности. Примерная стоимость изъятого составляет почти 4,7 млн ​​грн.

По результатам проведенных экспертиз установлено, что правообладателю нанесено более 6,5 млн грн ущерба.

В конце сентября правоохранители завершили досудебное расследование. В отношении трех участников группы в суд направлен обвинительный акт. Им грозит наказание в виде штрафа в размере до пятнадцати тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.

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