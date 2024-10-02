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На Одещині судитимуть ділків, які продавали контрафактний товар під виглядом відомого бренду

22:54, 2 жовтня 2024
Зловмисники незаконно ввозили й продавали «репліки» на оригінальну продукцію світового бренду.
На Одещині судитимуть ділків, які продавали контрафактний товар під виглядом відомого бренду
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На Одещині правоохоронці викрили трьох ділків, які реалізовували в Україні контрафактний товар під виглядом відомого бренду. Було вилучено кілька тисяч одиниць підробленої продукції на майже 4,7 млн грн. Про це повідомила Національна поліція України.

Свою діяльність у період з липня 2023 року по березень 2024 року фігуранти провадили через власний інтернет-магазин, а також соціальні мережі і месенджери. Купити підробку можна було і в магазині в одному з районів Одеси.

Правоохоронці провели в Одесі шість обшуків за місцями проживання та ведення діяльності, а також в автомобілі фігуранта. Вилучено смарт-годинники, навушники, мобільні телефони, готівку, отриману від незаконної діяльності. Орієнтовна вартість вилученого становить майже 4,7 млн грн.

За результатами проведених експертиз встановлено, що правовласнику завдано понад 6,5 млн грн збитків.

Наприкінці вересня правоохоронці завершили досудове розслідування. Стосовно трьох учасників групи до суду направлено обвинувальний акт. Їм загрожує покарання у вигляді штрафу розміром до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

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