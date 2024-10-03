В аэропорту Японии взорвалась бомба времен Второй мировой войны, видео

Из-за взрыва пришлось отменить более 80 рейсов.

В аэропорту японского города Миядзаки сдетонировала бомба времен Второй мировой войны. Из-за инцидента пришлось отменить более 80 рейсов. Об этом сообщает Associated Press.

Расследование силами самообороны и полиции подтвердило, что взрыв вызвал бомба весом 500 фунтов (около 227 кг), и дальнейшей опасности нет. Выясняют причину ее детонации.

Представители Министерства земельных ресурсов и транспорта заявили, что при взрыве бомбы в аэропорту поблизости не было самолетов.

Отмечается, что взрыв образовал кратер на рулевой дорожке диаметром около семи метров и глубиной в один метр.

Аэропорт Миядзаки был построен в 1943 году в качестве летного тренировочного полигона для императорского флота Японии, откуда пилоты-камикадзе отправлялись на миссии. Сейчас это государственный узловой международный аэропорт.

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