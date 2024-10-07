В Киеве вспыхнул пожар в здании СТО, фото

В Подольском районе столицы ликвидировали возгорание на СТО.

В воскресенье, 6 октября, в Киеве произошел пожар на улице Электриков. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве.

«Произошло возгорание на станции технического обслуживания с двумя ячейками. Пожар ликвидирован в 23:29 на площади 25 кв. м», - сообщили спасатели.

В результате пожара никто не пострадал. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

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