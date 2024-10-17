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Як перевірити себе в реєстрі боржників  — відеоінструкція

17:10, 17 жовтня 2024
Громадяни можуть самостійно перевірити себе в реєстрі боржників.
Як перевірити себе в реєстрі боржників  — відеоінструкція
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Міністерство юстиції України нагадало, як перевірити себе в реєстрі боржників.

Єдиний реєстр боржників (далі – Реєстр) – це систематизована база даних про боржників, що є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження та ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна.

Реєстр формується з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна та містить такі відомості:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження боржника - фізичної особи або найменування, ідентифікаційний код юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань боржника – юридичної особи;

2) найменування органу або прізвище, ім’я, по батькові та посада посадової особи, яка видала виконавчий документ;

3) найменування органу державної виконавчої служби або прізвище, ім’я, по батькові приватного виконавця, номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти виконавця;

4) номер виконавчого провадження;

5) категорія стягнення (аліменти, штраф тощо).

Щоб виконати перевірку, досить зайти на офіційний веб-портал Реєстру за посиланням та ввести відповідні дані.

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