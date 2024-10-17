Норвегія передасть Україні 6 винищувачів F16 найближчим часом — Рустем Умєров

Міністри оборони України та Норвегії Рустем Умєров та Бйорн Арільд Грам обговорили потреби України в далекобійній зброї та зміцнення протиповітряної оборони.

Фото: Рустем Умєров

Найближчим часом Норвегія передасть Україні шість винищувачів F16. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Також він повідомив, що провів двосторонні переговори з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом під час Ради Україна-НАТО. За його словами, окремий фокус переговорів — авіаційна складова. Зокрема посилення спроможностей України винищувачами F16.

"Обговорили поточну ситуацію на фронті та наші потреби, зокрема у далекобійній зброї. Досягли конкретних домовленостей щодо зміцнення нашої протиповітряної оборони. Окремий фокус — авіаційна складова. Зокрема, посилення наших спроможностей винищувачами F16. Норвегія продовжить підтримку і надасть Україні шість літаків найближчим часом", - розповів Умєров у Фейсбук.

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