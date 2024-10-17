У Києві зять вбив тещу утюгом під час сварки

41-річного чоловіка затримали за вбивство тещі в Києві.

У Києві поліцейські затримали 41-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві своєї тещі. Інцидент стався на вулиці Райдужній, де підозрюваний, будучи напідпитку, вступив у конфлікт із 79-річною пенсіонеркою. У ході сварки він завдав їй численних ударів кулаками, ногами та праскою по голові. Про це повідомила поліція Києва.

На момент прибуття поліції, місцева мешканка вже була мертвою. Чоловік спочатку стверджував, що жінка могла загинути внаслідок нещасного випадку, впавши на табурет, однак правоохоронці виявили на її тілі численні травми.

Слідчі оперативно встановили, що до злочину причетний саме зять загиблої, який мешкав з нею в одній квартирі. Правоохоронці затримали його неподалік від місця події у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмиснику вже були пред'явлені звинувачення за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі.

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