В Киеве зять убил тещу утюгом во время ссоры

41-летнего мужчину задержали за убийство тещи в Киеве.

В Киеве полицейские задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей тещи. Инцидент произошел на улице Радужной, где подозреваемый, будучи навеселе, вступил в конфликт с 79-летней пенсионеркой. В ходе ссоры он нанес ей многочисленные удары кулаками, ногами и утюгом по голове. Об этом сообщила полиция Киева.

На момент прибытия полиции, местная жительница уже была мертва. Мужчина сначала утверждал, что женщина могла погибнуть в результате несчастного случая, упав на табурет, однако правоохранители обнаружили на ее теле многочисленные травмы.

Следователи оперативно установили, что к преступлению причастен именно зять погибшей, который жил с ней в одной квартире. Правоохранители задержали его неподалеку от места происшествия в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Злоумышленнику уже были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, а мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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