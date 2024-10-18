Суд принял решение о прекращении права собственности на земельные участки двух гражданок рф

Прокурор просил прекратить право общей долевой собственности 2 гражданок рф на земельный участок в Житомирской области.

Новоград-Волынский горрайонный суд Житомирской области принял решение о прекращении права собственности на земельные участки двух гражданок рф. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В марте 2024 года в суд обратился прокурор с исковым заявлением, в котором просил прекратить право общей долевой собственности 2 гражданок рф на земельный участок, путем их конфискации в собственность государства в лице Главного управления Госгеокадастра в Житомирской области.

В обоснование исковых требований указано, что ответчики, являясь гражданками рф, согласно свидетельства о праве на наследство по завещанию получили право общей долевой собственности в размере 1/3 доли земельного участка площадью 0,33 га с целевым назначением для ведения личного крестьянского хозяйства.

Согласно ч. 5 ст. 22 Земельного кодекса земли сельскохозяйственного назначения не могут передаваться в собственность иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам и иностранным государствам. Также по содержанию ч. 4 ст. 81 ЗК Украины земли сельскохозяйственного назначения, принятые по наследству иностранцами, а также лицами без гражданства в течение года подлежат отчуждению. В случаях, когда земельный участок этим лицом в течение установленного срока не отчужден, такой участок подлежит принудительному отчуждению по решению суда.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, принял иск удовлетворить частично. Прекратить право собственности ответчиков на земельные участки путем конфискации в порядке, определенном ч. 4 ст. 145 Земельного кодекса Украины, а также отказать в удовлетворении исковых требований в части конфискации долей вышеупомянутого земельного участка в собственность государства в лице Главного управления Госгеокадастра в Житомирской области.

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