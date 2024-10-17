Норвегия передаст Украине 6 истребителей F16 в ближайшее время — Рустем Умеров

Министры обороны Украины и Норвегии Рустем Умеров и Бьорн Арильд Грам обсудили потребности Украины в дальнобойном оружии и укреплении противовоздушной обороны.

В ближайшее время Норвегия передаст Украине шесть истребителей F16. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Также он сообщил, что провел двусторонние переговоры с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом во время Совета Украина-НАТО. По его словам, отдельный фокус переговоров – авиационная составляющая. В частности, усиление способностей Украины истребителями F16.

"Обсудили текущую ситуацию на фронте и наши потребности, в том числе в дальнобойном оружии. Достигли конкретных договоренностей по укреплению нашей противовоздушной обороны. Отдельный фокус — авиационная составляющая. В частности, усиление наших способностей истребителями F16. Норвегия продолжит поддержку и предоставит Украине шесть самолетов" – рассказал Умеров в Фейсбук.

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