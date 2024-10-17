Британія запровадила санкції проти 18 російських танкерів «тіньового флоту»

Велика Британія заблокувала 18 нафтових і 4 газових танкери росії в рамках нових санкцій.

Джерело фото: ukr.radio

Велика Британія вжила нових заходів проти російського «тіньового флоту», запровадивши санкції проти 18 нафтових танкерів і 4 суден зі зрідженим природним газом (ЗПГ). Про це повідомляє уряд країни.

«Ще 18 суден тіньового флоту будуть позбавлені доступу до портів Великої Британії та не зможуть користуватися провідними британськими морськими послугами», – зазначено в офіційному повідомленні. Це рішення збільшує загальну кількість нафтових танкерів під санкціями до 43.

За останній рік російський «тіньовий флот» перевіз нафту на суму близько 4,9 мільярда доларів, йдеться у заяві. Британський уряд також зазначив, що російська компанія Совкомфлот намагалася змінювати назви своїх суден та уникати санкцій.

Крім того, під санкції потрапили чотири танкери скрапленого природного газу та російська компанія АТ «Русгаздобыча». Ці заходи спрямовані на подальше обмеження фінансових ресурсів Кремля для ведення війни в Україні.

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