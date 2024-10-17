Вищий антикорсуд зняв арешт з резиденції Януковича «Межигір‘я»

Клопотання про зняття арешту з майна Віктора Януковича подав представник уряду.

Фото: rayon.in.ua

У четвер, 17 жовтня, Вищий антикорупційний суд зняв арешт з будинку відпочинку «Межигірʼя», а також із земельної ділянки, на якій розташований цей комплекс. Про це повідомили у Transparency International Ukraine.

Зазначається, що клопотання про зняття арешту з майна президента-втікача подав представник Кабінету Міністрів України. Захисники Януковича заперечували проти зняття арешту, оскільки вважають, що спочатку потрібно дочекатися кінцевого рішення по справі. Проте суддя виніс рішення про скасування арешту.

Крім того, головуючий суддя повідомив, що на наступних засіданнях справу Януковичів вже будуть розглядати по суті.

У Transparency International Ukraine нагадали, що, за версією слідства, начебто секретним розпорядженням Ющенко надав Януковичу в користування дачний будинок у «Межигір’ї». Надалі син Януковича Олександр через ТОВ «Танталіт» організував схему з набуття майна резиденції.

Щоб провести обмін майном, вартість комплексу «Межигір’я» штучно занизили, а нерухомість приватної фірми, навпаки, оцінили втричі вище за ринкову вартість. У вересні 2007-го Кабмін своїм розпорядженням офіційно завершив процес обміну, і «Межигір’я» повністю перейшло під контроль Януковичів.

Також Віктора Януковича обвинувачують в отриманні десятків мільйонів гривень хабарів від Клюєва — ці гроші використовувалися на оплату витрат, пов’язаних з проживанням Януковича в резиденції, та отриманні права Януковичем на використання будівель і ділянок безоплатно.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Володимир Зеленський підписав закон про створення парку-пам'ятки «Межигір'я».

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