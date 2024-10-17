Кіберфахівці заблокували фейковий сайт ДПСУ, що поширював дезінформацію

Сайт-клон ДПСУ поширював дезінформацію про прикордонну службу.

Джерело фото: ДПСУ

У мережі було виявлено підроблений вебсайт Державної прикордонної служби України, який поширював дезінформацію. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Фейковий ресурс повністю дублював структуру та зміст офіційного сайту прикордонної служби. Як встановили кібербезпекові фахівці, домен фейкового сайту був зареєстрований російським реєстратором. Завдяки оперативним діям сайт вдалося заблокувати.

«Закликаємо громадян дотримуватися інформаційної гігієни та споживати контент лише з офіційних ресурсів. Офіційний вебсайт ДПСУ знаходиться за адресою. І, як і всі сайти органів державної влади України, знаходиться в домені GOV.UA», – зазначили в ДПСУ.

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