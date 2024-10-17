За $10 000 робив ухилянтів «студентами» польського вишу для виїзду за кордон — у Києві затримали студента-юриста

Організатор схеми пропонував чоловікам стати «студентами» польського університету з метою виїзду за кордон.

У Києві затримали 24-річного студента, який обіцяв військовозобов’язаним чоловікам безперешкодний виїзд закордон шляхом «фіктивного» вступу до вищого навчального закладу у Польщі. Свої «послуги» чоловік оцінив у 10 000 доларів США з кожного потенційного студента.

Як повідомила Київська міська прокуратура, клієнтів підозрюваний шукав переважно серед чоловіків молодого віку, які прагнули виїхати за кордон.

«Окрім грошей, він брав у «клієнтів» увесь пакет документів, необхідний для вступу на навчання, а згодом обіцяв надати запрошення від польського університету, що було б підставою для виїзду за кордон», - зазначили у прокуратурі.

Там додали, що на перемовини з потенційними студентами чоловік приїжджав на автомобілях бізнес-класу, що йому не належать, намагаючись справити враження на «клієнтів».

Наразі встановлюються спільники студента.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.