За $10 000 делал уклонистов «студентами» польского вуза для выезда за границу – в Киеве задержали студента-юриста

Организатор схемы предлагал мужчинам стать «студентами» польского университета с целью выезда за границу.

В Киеве задержан 24-летний студент, который обещал военнообязанным мужчинам беспрепятственный выезд за границу путем «фиктивного» поступления в высшее учебное заведение в Польше. Свои «услуги» мужчина оценил в 10 000 долларов США с каждого потенциального студента.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, клиентов подозреваемый искал преимущественно среди мужчин молодого возраста, которые стремились уехать за границу.

«Кроме денег, он брал у «клиентов» весь пакет документов, необходимый для поступления на учебу, а затем обещал предоставить приглашение от польского университета, что было бы основанием для выезда за границу», - отметили в прокуратуре.

Там добавили, что на переговоры с потенциальными студентами мужчина приезжал на не принадлежащих ему автомобилях бизнес-класса, пытаясь произвести впечатление на «клиентов».

В настоящее время устанавливаются сообщники студента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.