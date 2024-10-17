Киберспециалисты заблокировали фейковый сайт ГПСУ, распространявший дезинформацию

Сайт-клон ГПСУ распространял дезинформацию о пограничной службе.

Источник фото: ГПСУ

В сети был обнаружен поддельный веб-сайт Государственной пограничной службы Украины, который распространял дезинформацию. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Фейковый ресурс полностью дублировал структуру и содержание официального сайта пограничной службы. Как установили специалисты по кибербезопасности, домен фейкового сайта был зарегистрирован российским регистратором. Благодаря оперативным действиям сайт удалось заблокировать.

«Призываем граждан соблюдать информационную гигиену и потреблять контент только из официальных ресурсов. Официальный вебсайт ГНСУ находится по адресу. И, как и все сайты органов государственной власти Украины, находится в домене GOV.UA», - отметили в ГПСУ.

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