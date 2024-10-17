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Высший антикорсуд снял арест с резиденции Януковича «Межигорье»

16:43, 17 октября 2024
Ходатайство о снятии ареста с имущества Виктора Януковича подал представитель правительства.
Высший антикорсуд снял арест с резиденции Януковича «Межигорье»
Фото: rayon.in.ua
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В четверг, 17 октября, Высший антикоррупционный суд снял арест с дома отдыха «Межигорье», а также с земельного участка, на котором расположен этот комплекс. Об этом сообщили в Transparency International Ukraine.

Отмечается, что ходатайство о снятии ареста с имущества беглого президента подал представитель Кабинета Министров Украины. Защитники Януковича возражали против снятия ареста, поскольку считают, что сначала нужно дождаться окончательного решения по делу. Однако судья вынес решение об отмене ареста.

Кроме того, председательствующий судья сообщил, что на следующих заседаниях дело Януковичов уже будут рассматривать по существу.

В Transparency International Ukraine напомнили, что, по версии следствия, якобы секретным распоряжением Ющенко предоставил Януковичу в пользование дачный дом в Межигорье. В дальнейшем сын Януковича Александр через ООО «Танталит» организовал схему приобретения имущества резиденции.

Чтобы провести обмен имуществом, стоимость комплекса «Межигорье» искусственно занизили, а недвижимость частной фирмы, напротив, оценили втрое выше рыночной стоимости. В сентябре 2007 года Кабмин своим распоряжением официально завершил процесс обмена, и «Межигорье» полностью перешло под контроль Януковичей.

Также Виктор Янукович обвиняется в получении десятков миллионов гривен взяток от Клюева — эти деньги использовались на оплату расходов, связанных с проживанием Януковича в резиденции, и получении права Януковичем на использование зданий и участков безвозмездно.

Напомним, в августе 2023 года Владимир Зеленский подписал закон о создании парка-памятки «Межигорье».

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