Британия ввела санкции против 18 российских танкеров «теневого флота»

Великобритания заблокировала 18 нефтяных и 4 газовых танкера россии в рамках новых санкций.

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Великобритания приняла новые меры против российского «теневого флота», введя санкции против 18 нефтяных танкеров и 4 судов со сжиженным природным газом (СПГ). Об этом сообщает правительство страны.

«Еще 18 судов теневого флота будут лишены доступа к портам Великобритании и не смогут пользоваться ведущими британскими морскими услугами», - говорится в официальном сообщении. Это решение увеличивает общее количество нефтяных танкеров под санкциями до 43.

За последний год российский «теневой флот» перевез нефть на сумму около 4,9 миллиарда долларов, говорится в заявлении. Британское правительство также отметило, что российская компания Совкомфлот пыталась менять названия своих судов и избегать санкций.

Кроме того, под санкции попали четыре танкера сжиженного природного газа и российская компания АО «Русгаздобыча». Эти меры направлены на дальнейшее ограничение финансовых ресурсов Кремля для ведения войны в Украине.

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