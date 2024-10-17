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На Черкащині судитимуть зловмисників, які організували підготовку до вбивства судді

17:29, 17 жовтня 2024
Зловмисники спланували вбивство судді та шляхи відходу з місця вчинення злочину.
На Черкащині судитимуть зловмисників, які організували підготовку до вбивства судді
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У Черкаській області правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя міста Умань та його спільника, які організували підготовку умисного вбивства судді.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 56-річний представник злочинного світу, який мав вплив на криміногенну обстановку у регіоні, координував на території Уманського району вчинення майнових злочинів та злочинів про життя та здоров’я. Також він залучив місцевого мешканця та координував його діяльність щодо вчинення вбивства.

«Протягом місяця фігуранти стежили за суддею. Вони спланували його вбивство та шляхи відходу з місця вчинення злочину. Також зловмисники придбали одяг, маску та рукавиці, які після ліквідації судді повинні були знищити», - повідомили у прокуратурі.

19 березня вчинення цього злочину попереджено, а причетних до нього осіб затримано.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих та в їхніх автомобілях вилучено пістолет з глушником, перероблений із стартового в бойовий, а також набої до нього. Крім цього, серед вилученого – дві гранати, одяг, рукавички, кросівки та інші предмети, що свідчать про їхній реальний намір вчинити особливо тяжкий злочин. Також, вилучено наркотичний засіб - канабіс у великих розмірах.

На цей час обвинувачені перебувають під вартою без права внесення застави.  

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