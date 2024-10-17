В Черкасской области будут судить злоумышленников, организовавших подготовку к убийству судьи

Злоумышленники спланировали убийство судьи и пути ухода с места совершения преступления.

В Черкасской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении жителя города Умань и его сообщника, организовавших подготовку умышленного убийства судьи.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 56-летний представитель преступного мира, оказывавший влияние на криминогенную обстановку в регионе, координировал на территории Уманского района совершение имущественных преступлений и преступлений о жизни и здоровье. Также он привлек местного жителя и координировал его деятельность по совершению убийства.

«В течение месяца фигуранты следили за судьей. Они спланировали его убийство и пути ухода с места совершения преступления. Также злоумышленники приобрели одежду, маску и перчатки, которые после ликвидации судьи должны были уничтожить», – сообщили в прокуратуре.

19 марта совершение этого преступления предупреждено, а причастные к нему лица задержаны.

Во время обысков по местам жительства задержанных и в их автомобилях изъят пистолет с глушителем, переработанный из стартового в боевой, а также патроны к нему. Кроме этого, среди изъятого – две гранаты, одежда, перчатки, кроссовки и другие предметы, свидетельствующие об их реальном намерении совершить особо тяжкое преступление. Также изъято наркотическое средство - каннабис в больших размерах.

В настоящее время обвиняемые находятся под стражей без права внесения залога.

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