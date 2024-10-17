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На Буковине таможенники обнаружили контрабанду с 47 бивнями моржей в грузовике с бобами

18:30, 17 октября 2024
На пункте пропуска «Порубное-Сирет» таможенники нашли 47 бивней диких животных, которые направлялись в Турцию.
На Буковине таможенники обнаружили контрабанду с 47 бивнями моржей в грузовике с бобами
Источник фото: Государственная таможенная служба Украины
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Уникальную контрабанду обнаружили черновицкие таможенники на пункте пропуска «Порубное-Сирет», расположенном на границе с Румынией. Во время сканирования грузового автомобиля, перевозившего соевые бобы в Турцию, в инструментальном ящике полуприцепа были обнаружены скрытые 47 бивней диких животных общим весом около 65 кг, а также декоративный элемент из бивня. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Согласно предварительной оценке специалистов по морской фауне, эти бивни принадлежат моржам. Водитель грузовика не предоставил никаких разрешительных документов на экспорт из Украины или импорт в страну назначения. Отметим, что Конвенция CITES запрещает торговлю образцами этих животных.

Бивни и декоративный элемент были изъяты, а по факту нарушения таможенных правил составлен протокол согласно ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

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